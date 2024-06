Cittadella, UFFICIALE: arriva D’Alessio dalla Primavera della Roma

Il Cittadella ha reso noto il secondo acquisto ufficiale del calciomercato. Dopo l’arrivo del terzino sinistro ex rosanero Masciangelo, adesso il secondo colpo arriva dalla Primavera della Roma: si tratta di Francesco D’Alessio. La nota del club granata:

“’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di FRANCESCO D’ALESSIO.

Centrocampista classe 2004 nato a Roma e cresciuto nel Settore giovanile giallorosso.

A Francesco il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato di Serie B con i nostri colori”.