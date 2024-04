Cittadella, Pandolfi: «Vincendo ad Ascoli potremmo pensare ai playoff»

L’edizione odierna de “Il Gazzettino” riporta un’intervista a Luca Pandolfi il quale ha rilasciato le seguenti parole:

«Volevamo vincere a tutti i costi, e alla fine ci siamo riusciti: è quello che più conta. I tre punti portano serenità e spensieratezza: approcci la settimana con il piglio giusto perché sei libero mentalmente, ed è molto più bello lavorare con la vittoria in tasca. Stiamo vivendo questi giorni focalizzandoci con grande attenzione sulla prossima partita, quella contro l’Ascoli, per piazzare l’allungo decisivo verso la salvezza: poi vedremo se ci sarà lo spazio per puntare a qualcos’altro, ma ci penseremo una volta messa al sicuro la permanenza in categoria. Se dovessimo vincere la sfida con l’Ascoli potremmo ragionare in ottica playoff ma, come ho detto prima, facciamo un passo per volta. L’Ascoli è una squadra che lotta su ogni campo, ha cambiato allenatore e farà di tutto per far punti a Cittadella. L’obiettivo personale è la doppia cifra, ma non ne sono ossessionato perché altrimenti non ti riesce più niente».