Cittadella, Marchetti: «Gorini? Continuità a un lavoro, cercando di migliorarlo»

Il direttore generale Stefano Marchetti, sulle colonne de Il Gazzettino, ha parlato del nuovo acquisto, Francesco D’Alessio, arrivato dalla Primavera della Roma e inoltre di è soffermato sulla scelta della continuità con Gorini.

Ecco le parole:

«Francesco D’Alessio è un centrocampista di buonissima fisicità, di gamba: è duttile, ha fatto la mezzala e anche l’esterno, ma credo comunque che la mezzala sia il suo abito giusto. Proviene da una grande scuola come quella giallorossa, mi sembra un giovane che può dare un contributo importante ai nostri colori. Mi è capitata questa che ritengo un’ottima opportunità, c’è stato il desiderio del giovane e del suo agente di venire a Cittadella, ritenuto l’ambiente giusto per maturare, ma non è stata una trattativa che si è conclusa in due minuti. Quando riesco a concludere operazioni come questa sono molto felice. D’Alessio ha buone basi sulle quali lavorare. Gorini? Si dà continuità a un lavoro portato avanti in questi anni, cercando però di migliorarlo, di crescere e fare meglio».