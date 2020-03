Il Tianjin Tianhai in vendita. O meglio, in regalo. Secondo quanto riportato da ESPN infatti, il club cinese, in passato allenato da Cannavaro e Paulo Sousa, ha annunciato di avere la necessità di cambiare i vertici societari e chi subentrerà non dovrà sborsare neanche un centesimo. Decisamente un buon affare, visto che la rosa ha un valore di circa 2 milioni di euro.