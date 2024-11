Chiamatemi di corsa Zizou: la panchina va a Zidane | Esonero, firma e primo allenamento

Finalmente il tecnico francese ha ricevuto la chiamata tanto attesa. Dopo l’esonero è pronto a subentrare su questa panchina.

E’ il giugno del 2021, e Zinedine Zidane lascia per la seconda volta il Real Madrid. E’ da allora che l’ex fuoriclasse della Juventus non rimette piede in panchina. Nel corso degli anni le voci su una sua nuova esperienza sono state tantissime, ma nulla si è realmente concretizzato.

Manchester United, nazionale francese, addirittura Juventus: tutte indiscrezioni prive di fondamento. Dopo questi anni di stop dunque in tanti hanno cominciato a pensare addirittura ad un suo ritiro dal ruolo da tecnico. Le cose però non sembrano essere proprio così.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti il pallone d’oro è stato già chiamato dal presidente, che vuole assegnarli la panchina non appena comunicherà l’esonero del suo predecessore.

Un ritorno tanto atteso per Zidane

In questo avvio di stagione diverse squadre stanno faticando. Tra queste però a sorpresa c’è il Real Madrid. Carlo Ancelotti, dopo aver vinto praticamente tutto alla guida dei Blancos, non sembra che stia trovando la giusta quadra in questa annata tra i vari fenomeni presenti in rosa. A conferma di ciò ci sono i pessimi risultati maturati fin qui, sia in campionato che in Champions League.

Per questa ragione dunque stanno iniziando a circolare alcune voci che vorrebbero proprio l’esonero del tecnico di Reggiolo, in modo da dare una svolta alla squadra. E’ chiaro che è partito già il toto allenatore che potrebbe prendere il suo posto, e uno dei nomi più gettonati da questo punto di vista è proprio quello di Zizou. Il transalpino conosce alla perfezione l’ambiente madrileno, in quanto ha sia giocato che allenato le Merengues, sempre con ottimi risultati. Oltre a ciò poi c’è un altro fattore che potrebbe spingere il presidente del Real ad optare per questa scelta.

Zizou è l’uomo della svolta

Mbappé è stato il colpo più importante degli ultimi anni in casa Real Madrid, forse il principale dopo Cristiano Ronaldo. Tuttavia il fuoriclasse ex PSG non sta andando per nulla bene nella sua nuova esperienza.

Visto l’ascendente che Zidane ha nei confronti del connazionale dunque, Florentino ha un motivo in più per richiamare il suo vecchio mister al comando. Chissà dunque se Zizou sarà l’uomo della svolta per i Blancos e anche per Kylian Mbappé.