Chiamatemi di corsa De Rossi: allenerà di nuovo in Serie A | Lunedì il primo allenamento

Il tecnico nato ad Ostia è pronto a rimettersi in gioco. Nuova avventura nel nostro campionato a partire da lunedì.

Dopo aver condotta una campagna acquisti spumeggiante, la Roma non è riuscita fino a qui a mostrare sul campo il valore dei nuovi acquisti e non solo. I risultati ottenuti dalla squadra in questi primi mesi della stagione sono stati piuttosto negativi, tanto che nel corso delle scorse settimane la famiglia Friedkin ha deciso di esonerare Daniele De Rossi.

Al suo posto in panchina si è accomodato Ivan Juric, ma le cose non sono andate tanto meglio. Per quanto riguarda Capitan Futuro, quella dell’esonero è stata di sicuro una brutta botta. Ciò nonostante il campione del mondo 2006 ha potuto contare sull’affetto di tifosi, giocatori e ambiente, che si sono infuriati con la proprietà e lo hanno sostenuto.

Detto ciò, dopo qualche giorno di pausa, DDR è pronto per una nuova esperienza per rimettersi in gioco. A quanto pare però questa chance potrebbe arrivare prima del previsto. Infatti una società di Serie A ha deciso di chiamare con una certa urgenza il giovane allenatore, che già a partire da lunedì condurrà il primo allenamento. Vediamo di quale club stiamo parlando.

DDR pronto a tornare in pista

Come dicevamo nelle righe precedenti, la Roma non è riuscita a cambiare marcia. La squadra capitolina non sta avendo continuità di risultati, e per questa ragione la posizione di Ivan Juric è in forte rischio. E di conseguenza i Friedkin stanno pensando ad un clamoroso marcia indietro.

Secondo quanto fuoriesce da Trigoria infatti la proprietà statunitense sta ragionando sul richiamare proprio Daniele De Rossi, che ha tre anni di contratto con la Magica. Una scelta clamorosa dunque, che è molto fattibile soprattutto per due ragioni.

De Rossi a caccia del riscatto

In questi giorni De Rossi ha cambiato procuratore, e questo è un elemento che potrebbe giocare a vantaggio di un suo ritorno sulla panchina romanista. Tuttavia ciò fa aumentare a dismisura questa possibilità è il fatto che Lina Souloukou non è più la Ceo della Roma.

Proprio la dirigente greca infatti sembrava aver spinto i Friedkin ad allontanare Capitan Futuro, e ora che non c’è più in società, un riavvicinamento tra il tecnico e i proprietari non sarebbe così impossibile, soprattutto perché DDR vuole a tutti i costi il riscatto.