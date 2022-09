Il Chelsea ha esonerato il tecnico Thomas Tuchel.

Lo ha annunciato il club inglese in una nota, il giorno dopo la sconfitta dei blues contro la Dinamo Zagabria nella prima giornata della fase a gironi di Champions League.

“Il Chelsea Football Club si è separato oggi dall’allenatore Thomas Tuchel”, si legge nella nota del club. “A nome di tutto il Chelsea FC, il Club desidera mettere per iscritto la sua gratitudine a Thomas e al suo staff per tutti i loro sforzi durante il loro tempo con il Club. Thomas avrà giustamente un posto nella storia del Chelsea dopo aver vinto la Champions League, la Supercoppa e la Coppa del Mondo per club durante la sua permanenza qui”.