Tragedia per Ricardo Centurion, calciatore del Velez ed ex Genoa. La fidanzata Melody Pasini è morta a soli 25 anni, mentre era alla guida della sua macchina, a causa di un arresto cardiaco. La ragazza, che aveva seguito il calciatore in tutte le tappe della sua carriera, aveva già riscontrato problemi cardiaci in passato.