Champions League: Lazio eliminata, il Bayern vince 3 a 0. Ai quarti anche il Psg, Real Sociedad sconfitta 1-2

Si sono appena conclusi i due ottavi di finale di ritorno di Champions League. Nonostante l’1 a 0 dell’andata, alla Lazio non riesce l’impresa: Immobile sbaglia un gol clamoroso nel primo tempo sullo 0 a 0 e il Bayern Monaco ringrazia. I bavaresi vincono 3 a 0 grazie alla doppietta di Kane, intervallata dal gol di Mueller nella prima frazione di gioco, e volano ai quarti di finale. Anche il Psg non sbaglia contro la Real Sociedad: la rete di Merino non basta agli spagnoli, i parigini vincono 1-2 avanzano grazie alla doppietta di Mbappè. 1-4 il risultato complessivo.

