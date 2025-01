Champions League: Bologna avanti sullo Sporting. City in svantaggio contro il Club Brugge. I risultati parziali dopo i primi 45′

Terminano i primi tempi del match di Champions League.

L’Aston Villa e il Celtic hanno dato vita a uno spettacolo di gol, pareggiando 2-2, mentre il Barcelona e l’Atalanta sono rimasti bloccati a reti inviolate. Il Bayern Monaco ha preso un leggero vantaggio su Slovan Bratislava con un 1-0. Il Real Madrid, nonostante le difficoltà, è riuscito a strappare un 1-0 contro il Brest. Il Dinamo Zagabria ha sorpreso il Milan con un 1-0, mentre il Dortmund ha mostrato la sua forza contro lo Shakhtar, vincendo 2-0. L’Arsenal, dopo essere andato sotto, ha ribaltato il risultato contro il Girona chiudendo il tempo sul 2-1. L’Inter ha dimostrato solidità e determinazione, superando il Monaco per 2-0. Il Benfica ha colto la Juventus di sorpresa, conducendo per 1-0 alla fine del primo tempo. Leverkusen e Lilla hanno ottenuto vantaggi rispettivamente contro Sparta Praga e Feyenoord. Il Club Brugge ha realizzato un colpo di scena portandosi in vantaggio contro il Manchester City. Il PSV e il Liverpool hanno offerto una partita ricca di emozioni, con i padroni di casa in vantaggio per 3-2. L’Atlético Madrid ha dominato il Salisburgo con un netto 3-0, mentre il Bologna ha tenuto testa al Sporting, portandosi avanti di una rete. Il PSG ha messo in mostra una prestazione stellare, battendo il Stoccarda per 3-0. Infine, il RB Leipzig è stato sorpreso da un Sturm Graz tenace che ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0. Gli Young Boys e la Stella Rossa hanno chiuso il tempo su un equilibrato 0-0.

Aston Villa – Celtic 2-2

Barcelona – Atalanta 0-0

Bayern – Slovan Bratislava 1-0

Brest – Real Madrid 0-1

Din. Zagabria – Milan 1-0

Dortmund – Shakhtar 2-0

Girona – Arsenal 1-2

Inter – Monaco 2-0

Juventus – Benfica 0-1

Leverkusen – Sparta Praga 1-0

Lilla – Feyenoord 2-1

Manchester City – Club Brugge 0-1

PSV – Liverpool 3-2

Salzburg – Atl. Madrid 0-3

Sporting – Bologna 0-1

Stoccarda – PSG 0-3

Sturm Graz – RB Leipzig 1-0

Young Boys – Stella Rossa 0-0