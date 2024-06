Cessione Salernitana: Iervolino-Milan, altro incontro a Roma. La situazione

Nonostante la situazione attuale di stallo apparente e l’attesa di sviluppi cruciali relativi agli investimenti da parte di fondi americani, in casa Salernitana si respira un cauto ottimismo. La dirigenza è attiva a Roma, con riunioni e colloqui frequenti, mirati a definire le prossime strategie del club in vista della stagione 2024/25 di Serie B. La decisione di affidare la direzione tecnica e la gestione del mercato a un nuovo dirigente è imminente, con nomi come Petrachi, Maiorino, Romairone, Valentini o la possibile new entry Lovisa sul tavolo, a seconda di come evolverà la situazione societaria.

Oltre alla nomina del nuovo dirigente, vi è una varietà di allenatori considerati per la panchina della Salernitana, tra cui Aquilani, Sottil, Toscano, Longo e Inzaghi, tutti in attesa di una definitiva collocazione. Queste decisioni saranno seguite da attività intense sul mercato dei trasferimenti, iniziando con le cessioni necessarie per alleggerire il monte ingaggi del club.

I tifosi, naturalmente, vivono questi momenti con una certa apprensione data l’incertezza attuale, ma la fiducia traspare dalle azioni della dirigenza. Iervolino e Milan stanno lavorando non solo sulle questioni tecniche ma anche su campagne di abbonamento e reperimento di sponsor, puntando a rafforzare il club su tutti i fronti e a dissipare lo scetticismo seguito alla retrocessione. La società si aspetta di poter presto comunicare ufficialmente i primi passi concreti di questa nuova fase, segnando così l’inizio di un capitolo rinnovato per il club.