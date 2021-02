Che il Palermo cerchi nuovi investitori dopo l’addio annunciato di Di Piazza è ormai cosa nota. Adesso però qualcosa comincia a bollire in pentola e potrebbe anche essere una piacevole sorpresa.

Andrea Radrizzani, già patron del Leeds e facoltoso uomo d’affari, sarebbe interessato ad investire anche in un club italiano. In questo suo interesse, potrebbe rientrare anche l’ipotesi Palermo, dapprima con l’eventuale acquisizione delle quote del dimissionario Di Piazza e in futuro magari con la totalità del pacchetto azionario.





A tal proposito, secondo quanto riporta “Mediagol.it”, la scorsa settimana ci sarebbe stato un incontro puramente interlocutorio tra Radrizzani e il patron rosanero Dario Mirri. Presente all’incontro anche Nicola Legrottaglie, amico del presidente del Leeds. Tra Mirri e Radrizzani, ci sarebbe un vecchia amicizia che dura da anni e questo incontro potrebbe anche aver rappresentato una premessa importante per il futuro del Palermo.

Ad oggi non esiste alcuna trattativa, ma le parti potrebbero aggiornarsi nelle prossime settimane.