Cesena, via libera della FIGC per Cole: contro il Mantova sarà in panchina

Dopo essere stato nominato negli scorsi giorni come allenatore del Cesena, andando a sostituire l’esonerato Michele Mignani, Ashley Cole rischiava di non potersi sedere a bordo campo e dover seguire la prima uscita della squadra sotto la sua gestione dalla tribuna in attesa del via libera della federcalcio.

L’ok della FIGC è adesso arrivato, e l’inglese potrà regolarmente sedere in panchina questa sera al “Martelli” nel match contro il Mantova, guidando la sua squadra sin da subito nella sua prima avventura da capo allenatore dopo una lunga gavetta da vice fra club inglesi e nazionale Under 21 dei Tre Leoni.



