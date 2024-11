Catanzaro, Scognamillo: «La squadra è competitiva e non si pone limiti»

Stefano Scognamillo si è espresso nel corso di una conferenza stampa organizzata dal club. Il difensore ha parlato dell’inizio di stagione del club soffermandosi anche sugli obiettivi e sulle ambizioni personali e di squadra:

«Tutta la squadra sta facendo bene. È un lavoro collettivo e stiamo migliorando partita dopo partita. Siamo vivi e combattiamo tutti per lo stesso obiettivo. La gara con la Reggiana? Siamo andati sotto due a zero in trasferta, contro una squadra che doveva vincere, e abbiamo offerto una prova di grande valore. La squadra è carica, manca quel pizzico di fortuna in più ma i pareggi non dobbiamo guardarli in un’ottica negativa. Abbiamo avuto qualche difficoltà all’inizio, ma nelle ultime partite ho visto una squadra più energica e sicura. Cerchiamo di rendere orgogliosi i tifosi perché sappiamo i sacrifici che fanno per seguirci. Siamo onorati di poter contare su un pubblico del genere. Il primo obiettivo è quello di mantenere la categoria, ma mai dire mai. La squadra è competitiva e non si pone limiti, guardando partita dopo partita. È un campionato più equilibrato, non c’è l’ammazza campionato come il Parma dello scorso anno. Dobbiamo dare sempre il massimo”.