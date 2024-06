Catanzaro, Polito: «Comincia una nuova era. Chiamata Noto? Non ci ho pensato un attimo»

Il nuovo direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, ha espresso il suo entusiasmo per l’inizio della sua nuova avventura attraverso i canali ufficiali del club, spiegando le ragioni che lo hanno portato a scegliere i giallorossi.

Ecco le sue parole:

«Comincia una nuova era. Il calcio è fatto di cicli quello che ha fatto il Catanzaro nelle ultime stagioni è stato incredibile, ma ora è giusto rifondare con la volontà di essere all’altezza di quanto è stato costruito e delle ambizioni della società. Dopo gli straordinari risultati ottenuti nei tre anni trascorsi a Bari, tra cui annovero una salvezza difficilissima per ottenere la quale ho messo tutte le mie forze, ho deciso di mettere tutte le mie competenze a disposizione del Catanzaro. A convincermi la chiamata diretta da parte del presidente Floriano Noto, uno dei pochi che a questi livelli, in uno scenario dominato dai fondi di investimento, incarna la figura di una proprietà impegnata direttamente nella gestione, con saldi valori e un forte legame con la piazza. La sua scelta mi ha riempito di orgoglio, non ci ho pensato un attimo».