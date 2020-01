Secondo quanti riportato da “Lalaziosiamonoi”, il futuro del giovane attaccante del Catania Gian Marco Distefano sarebbe lontano dalla città etnea. Infatti, il classe 2000, duttile attaccante che ha già accumulato qualche presenza in Serie C, è stato prelevato dalla Lazio. Il giovane terminerà la stagione con la Primavera della Lazio, che in seguito deciderà il futuro del giocatore.