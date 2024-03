Caso Juan Jesus-Acerbi: il brasiliano non presenterà ricorso alla giustizia ordinaria

Il caso Juan Jesus-Acerbi si chiude ufficialmente. Secondo Sky Sport il difensore del Napoli ha deciso di non presentare ricorso alla giustizia ordinaria dopo la decisione del Giudice Sportivo di assolvere il giocatore dell’Inter. Nelle ultime ore il brasiliano aveva pensato di non rispettare la clausola compromissoria per appellarsi così alla giustizia extra-sportiva, ma ha preferito chiudere la questione senza procedere per altre vie legali.

Continue Reading