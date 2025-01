Casertana-Benevento: 22 provvedimenti di DASPO dopo il derby

Come riporta la Gazzetta dello Sport, dopo gli scontri verificatisi nella giornata della sfida tra Benevento e Casertana, allo stadio “Ciro Vigorito”, la Questura di Benevento ha emesso 22 DASPO contro sostenitori della Casertana. Circa 80 ultras, prima del fischio d’inizio, a bordo di minivan, hanno tentato un corteo non autorizzato verso lo stadio. Dentro il “Vigorito”, alcuni tifosi hanno lanciato fumogeni e petardi sul campo, causando la sospensione della gara per cinque minuti.

Le indagini hanno identificato 13 tifosi, sottoposti a Daspo dai tre ai sei anni. Altri quattro, colpevoli del lancio di petardi, e cinque trovati con articoli pirotecnici e mazze, hanno ricevuto Daspo di due anni ciascuno.