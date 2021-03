Intervenuto in conferenza stampa, Massimo Carrera, tecnico del Bari, ha commentato così la sconfitta contro il Potenza:

«Abbiamo sbagliato l’approccio nel primo tempo: troppo statici e fermi, nessuno che attaccava lo spazio. Non abbiamo giocato il primo tempo, nel secondo si. Quando vai in campo pensando di aver già vinto una partita sulla carta, questi sono i rischi che corri.





Se non vai in campo con la determinazione giusta puoi perdere con qualsiasi squadra. La retroguardia del Potenza si è difesa bene, noi abbiamo fatto scelte sbagliate quando avevamo la palla, potevamo riaprire la partita, ma quello che sottolineo è la mancanza di cattiveria e di gioco del primo tempo, c’è da lavorare.

Non eravamo dei fenomeni prima, non siamo dei brocchi adesso, sappiamo che ogni partita è diversa e sappiamo che se non vai in campo con la cattiveria giusta non è facile. Quando non ti muovi nello spazio fai fatica a giocare la palla, eravamo quattro attaccanti fermi e nessuno che attaccava, eravamo timorosi di giocare la palla, questa è stata la sintesi del primo tempo. Quando hai le occasioni per riaprire la partita devi far gol, nel secondo tempo abbiamo avute e non ci siamo riusciti».