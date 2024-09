Carrarese-Sassuolo, Calabro: «Mancato qualcosa a livello di concentrazione»

l tecnico Antonio Calabro ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida tra Carrarese e Sassuolo vinta per 0-2 dai neroverdi.

«”Mi dispiace di aver subito la rete dell’1-0 nel momento in cui stavamo spingendo maggiormente. Contro squadre che hanno grande qualità se non segni poi è difficile rimettersi in corsa. Nella ripresa ho cercato di inserire qualche attaccante con gamba e corsa, che tutto sommato avevano anche approcciato bene.

Per provare a vincere ho provato ad alzare il baricentro della squadra e dopo che è dovuto uscire Giovane ho inserito per questo Panico. Non parlerei di maturità, piuttosto credo che sia mancato qualcosa a livello di concentrazione come nel primo gol subito».