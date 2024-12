Carrarese-Palermo: tifosi rosa indignati per le condizioni del settore ospiti del “Dei Marmi”

La trasferta di ieri del Palermo a Carrara, per l’incontro di calcio contro la Carrarese, ha lasciato un retrogusto amaro non solo per il risultato del match, ma anche per le condizioni del settore ospiti dello Stadio dei Marmi. La sconfitta della squadra rosanero è stata anticipata da polemiche sui social, dove è stata condivisa una clip che mostrava il malcontento dei tifosi per la condizioni del settore ospiti. Nella clip, infatti, vengono evidenziate le criticità degli spalti che hanno ospitato i supporters siciliani.

Di seguito la clip in questione:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rompipallone.it (@rompipallone.it)