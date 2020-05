Il tecnico della Carrarese Silvio Baldini ha detto la sua sulla ripresa dei campionati. Ecco le sue parole a “La Gazzetta dello Sport”: «La cosa più giusta sarebbe riprendere tutti i tornei, quindi anche A e B, in settembre. La nuova stagione potrebbe cominciare in gennaio, spostando a Ferragosto la pausa di Natale. Campionati da disputare sempre nell’anno solare. Quanto rischiano i club di C? Tanto, perché i proprietari dovranno pensare a salvare le loro aziende, dando i soldi agli operai prima che ai giocatori».