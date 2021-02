Caos in casa Bari per la scelta dell’allenatore, il favorito sembra Massimo Carrera, ma forse non sarà da solo.

Infatti secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, sarebbe stato Aurelio De Laurentiis a scegliere Carrera, senza il confronto tecnico con Romairone e Giuntoli. Le idee del patron del Napoli erano quelle di Semplici, che però aspetta un club di Serie A, e Rastelli che costava troppo. Ecco per cui l’ipotesi Carrera, che potrebbe essere affiancato da un tecnico più esperto.