Çani: «Bari? Lotterà sicuramente per i playoff. Il Pisa mi ha stupito»

Intervenuto ai microfoni di PianetaBari.it, Edgar Çani, con passato anche in rosanero, si è espresso parlando della prossima sfida di campionato tra Pisa e Bari (avendo vestito entrambe le maglie in carriera).

«Pisa-Bari? Sarà una grande partita, ostica per entrambe. Le squadre sono in salute, vengono da un momento positivo. Servirà pazienza, sia da una parte che dall’altra. Allo stesso tempo mi aspetto un match molto divertente. Il calcio è questo. A volte si incastrano dei fattori positivi o negativi e questo fa sì che la stagione vada in un modo o in un altro. Il gruppo fa sempre la differenza. Una piazza come il Bari merita altri palcoscenici. Quando le cose vanno bene il fattore pubblico, stadio, priscio fa la differenza. Pregi dei galletti? L’equilibrio dei biancorossi, che in un campionato molto lungo come la Serie B serve tantissimo. Puoi vincere e perdere con tutti. Il fatto che i biancorossi non perdono da 14 partite fa molto ed è un fattore molto positivo. Lotterà sicuramente per i playoff fino alla fine. Pisa? Loro mi hanno stupito ancora di più del Bari. Non tanto per il gioco che fanno, ma per la continuità nelle vittorie. Non mi aspettavo partissero così forte, sebbene siano una piazza importante. Inzaghi ha portato molto entusiasmo, ha vinto diversi campionati. Per ora sta facendo un grande campionato, sebbene non credo sia la squadra da battere. Il loro pregio è che hanno tanta solidità».