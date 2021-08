Per domani, giovedì 5 agosto, così come per venerdì 6 agosto, scende al livello 1 (giallo), con una temperatura massima percepita di 35 gradi, il livello di rischio per le ondate di calore previsto per la provincia di Palermo, secondo l’avviso n.164 pubblicato nel pomeriggio dalla Protezione civile regionale.

Riguardo al rischio di incendi previsto per domani, nella provincia di Palermo permane la previsione di pericolosità alta ed un livello di “attenzione”.