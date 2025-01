Calciomercato Spezia: niente colpi da A, obiettivo equilibrio finanziario

Nonostante il terzo posto in classifica, lo Spezia non prevede interventi significativi nel mercato di gennaio. Secondo Calciospezia, le spese sostenute per l’ammodernamento dello stadio Alberto Picco limitano le risorse economiche del club.

L’obiettivo principale resta mantenere i conti in ordine per attrarre investitori interessati all’acquisto della società. Eventuali operazioni si concentreranno sulle cessioni di esuberi o giocatori scontenti, mentre piccoli ritocchi potrebbero aiutare Luca D’Angelo a proseguire la corsa verso la Serie A.