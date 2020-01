Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il Catania starebbe pensando a rinforzare il proprio reparto offensivo. Dopo l’infortunio di Curiale, infatti, serve almeno un centravanti ai rossazzurri: in cima alla lista al momento ci sarebbero Fabio Mazzeo, che al Livorno sta trovando poco spazio, e Aniello Cutolo, in forza all’Arezzo dove finora ha realizzato 11 reti. L’alternativa sarebbe rappresentata invece da Riccardo Martignago, in uscita dal Teramo.