Calciomercato Cagliari: il ds Bonato sulle tracce dell’ex rosa Felici

Il Cagliari studia le prime mosse del calciomercato in entrata. Secondo quanto riportato oggi da “La Nuova Sardegna” uno dei nomi nuovi accostati ai rossoblu è quello di Mattia Felici. Il direttore sportivo Nereo Bonato sta osservando la situazione relativa all’ex Palermo, apprezzato per la sua duttilità in quanto capace di giocare sia da esterno di centrocampo sia da ala. Nell’ultima stagione con il club lombardo Felici ha segnato 5 gol e fornito 6 assist.

