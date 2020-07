Umberto Calcagno, presidente dell’Assocalciatori che ha parlato a ‘Radio anch’io sport’ si è espresso in merito agli orari delle gare di serie A: «Stiamo ragionando, insieme alla Lega ed alle televisioni. Mi auguro che si riesca a trovare un accordo con il presupposto che non ci sarà nessuna levata di scudi da parte nostra. I calciatori stanno dimostrando responsabilità, dobbiamo fare un pezzo di strada insieme in una situazione emergenziale, spero che anche le tv ci diano una mano per far lavorare meglio i giornalisti della carta stampata».