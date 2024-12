Butera: “Dionisi, a Carrara s’è vista solo confusione”

Nel suo editoriale sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, Luigi Butera analizza con attenzione il momento delicato del Palermo, soffermandosi sulle responsabilità del tecnico Alessio Dionisi. Un invito chiaro a rivedere scelte tattiche e di formazione, evitando errori che potrebbero costare caro in un campionato ancora equilibrato.

Una critica puntuale che punta il dito anche sulle decisioni prese a Carrara, ritenute controproducenti per il morale e l’efficacia della squadra.

“Se la società è chiamata a scelte importanti, lo stesso vale per Dionisi. Fin qui ha insistito su un modulo (salvo qualche eccezione in corsa) e nell’ultimo periodo sugli stessi giocatori. I risultati non hanno pagato, dunque anche lui è chiamato a fare di più e a trovare le soluzioni giuste per fare rendere tutti al meglio. Senza guardare in faccia nessuno.

A Carrara s’è vista solo confusione, a cominciare dalle scelte iniziali. Perché cambiare la formazione che aveva vinto con lo Spezia? La controprova non ci sarà mai, ma la sensazione è che quel doppio cambio sia stato un boomerang e abbia finito per demotivare (Di Francesco) chi si sentiva titolare.

Un errore che il Palermo da qui in avanti non potrà più fare, perché la classifica è sempre corta e il distacco da chi sta dietro minimo.”