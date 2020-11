Intervenuto ai microfoni de “Il Pungiglione Stabiese”, Salvatore Buoncammino, ex attaccante di Palermo e Juve Stabia, si è espresso così:

«La prossima partita per me è molto sentita essendo un doppio ex sia della Juve Stabia che del Palermo, sperando che si giochi perchè ho avuto modo di sentire le ultime notizie da Palermo e avendo giocato con solo 13 calciatori a causa del covid il derby contro il Catania non so neanche se avrà a disposizione il numero minimo di calciatori per scendere in campo giovedi prossimo.





Il ricordo di Castellammare è molto importante per me, nella mia carriera pur non avendo fatto molti goal, ho sempre vissuto per la squadra sia quando scendevo in campo che quando andavo in panchina, mi sono sempre sentito un allenatore aggiunto e ho sempre creduto in ciò che facevo, io ho sempre giocato per la squadra mettendo spesso da parte anche gli obiettivi personali pur di vincere la partita, questo era lo spirito con il quale ho affrontato la mia carriera.

Auguro ai tifosi della Juve Stabia un presto ritorno allo stadio – l’augurio di Buoncammino – perchè Castellammare è innamorata della propria squadra la segue costantemente sia in casa che in trasferta inoltre gli auguro con tutto il cuore di ritornare presto in serie B perchè la squadra e la città la meritano e lo hanno dimostrato a pieno titolo».