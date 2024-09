Bucchioni: «Il Napoli non deve temere nessuno. Palermo avversario alla portata»

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato delle parole ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, per soffermarsi sulla squadra di Conte, impegnata domani sera, giovedì 26 settembre, nel match casalingo contro il Palermo, valevole per i sedicesimi di Coppa Italia:

«Nessuna squadra farà paura al Napoli, il Palermo e la Lazio – si legge su TuttoNapoli.net – sono alla portata del Napoli, ma poi arriveranno squadre più forti. Corsa scudetto? Magari alla fine di questa giornata di campionato vedremo il Napoli primo in classifica e sarebbe un altro rafforzamento dal punto di vista mentale della squadra. Il non giocare le coppe è importante, il Napoli deve sfruttare quest’occasione. Non mi immagino che Conte molli qualcosa, il suo obiettivo è vincere, sempre. La Coppa Italia deve diventare un obiettivo per il Napoli, è una competizione che serve per crescere e per far crescere la mentalità. La gara secca aiuta tantissimo a crescere, il Napoli deve sfruttare questa coppa. Il campionato resta l’obiettivo primario del Napoli, bisogna tornare nelle prime quattro».