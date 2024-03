Brescia-Palermo, Di Francesco: «L’obiettivo è dare il massimo per la squadra. A Lecco per dare una risposta»

Federico Di Francesco ha parlato in mixed-zone rilasciando le seguenti parole dopo la sconfitta contro il Brescia:

«L’obiettivo è quello di riprendere in mano il nostro destino, lavoriamo per quello. Com’è successo nel girone di andata il secondo posto era lontano ma a Cremona ce lo siamo giocati. Inutile fare adesso programmi, dobbiamo ragionare partita dopo partita, l’obiettivo è dare tutto per il Palermo. Questa sconfitta fa male, da Lecco dobbiamo cercare di dare una risposta. Mi sento bene, sto lavorando per dare il meglio per il Palermo, se i gol vengono bene, ma il focus e sulla squadra e sulle vittorie. Speriamo di andare a vincere a Lecco»