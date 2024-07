Brescia, Maran: «Contro il Palermo in anticipo? Sarebbe un onore aprire il campionato»

L’allenatore del Brescia, Rolando Maran, ha aperto la stagione 2024-25 con grande entusiasmo e determinazione. Durante la conferenza stampa a Torbole Casaglia, Maran ha dichiarato che l’obiettivo principale è la Serie A, ma ha sottolineato l’importanza di essere ambiziosi e competitivi senza farsi male fissando obiettivi irrealistici. Ha ribadito che il focus deve essere sul lavoro serio e sul divertimento.

Ecco le sue parole:

«Vogliamo essere ambiziosi, divertendoci, sapendo che altre piazze possono proporre qualcosa di diverso da noi. Vogliamo gente che abbia voglia di alzare la propria asticella. Verreth può fare più ruoli, Buhagiar è veloce e gioca sull’esterno, Corrado ha le caratteristiche idonee a quello che cercavamo. Borrelli è già avanti nei tempi di recupero».

Torbole Casaglia. E’ un Rolando Maran carico al punto giusto e di buon umore quello che ha dato il via alla nuova stagione in conferenza stampa: «Ha detto bene Castagnini. Dobbiamo essere ambiziosi ed è giusto avere sogni, per Brescia il sogno principale è la serie A. Ma bisogna raccontare le cose giuste: essere competitivi è giusto pretenderlo, ma non dobbiamo correre il rischio di sbagliare. Vogliamo divertirci con la ricerca di essere ambiziosi, giocandocela con tutti con grande serietà mettendo davanti a tutto il lavoro. Altre piazze possono avere cose diverse, possibilità differenti, ma non facciamoci del male parlando solo dell’obiettivo della serie A, il che non significa che non lo vogliamo, ma deve essere un sogno”.

Sappiamo che Corrado è un giocatore che apprezzi in modo particolare…

«Niccolò è ben conosciuto anche da Castagnini, sappiamo cosa ci può dare, ha caratteristiche idonee a chi cerco in quel ruolo, ha le motivazioni giuste. Nella nostra casa abbiamo bisogno di gente che ha voglia di fare anche di più del solito. Anche Verreth e Buhagiar hanno grandi motivazioni. Chi viene deve andare oltre ai propri limiti. Non possiamo pescare titolari in serie A bensì gente che vuole alzare la propria asticella».

Che tipo di punta serve ancora?

«Serve uno che possa alzare il livello, ma non è il nome ad alzarlo bensì la motivazione».

Ripartire nel segno della continuità sarà un valore aggiunto per il Brescia?

“Oltre che le aspettative esterne, ci sono le nostre e dall’interno vogliamo fare molto bene. Nella nostro testa e nello spogliatoio abbiamo la voglia di alzarci anche un po’ rispetto all’anno scorso. Dobbiamo subito confermare quelli che siamo stati l’anno e da lì ripartire poi potremo alzare il livello. Con quella tigna e quella voglia di rompere le palle a tutti possiamo far bene»

Maran, inoltre, ha commentato anche la possibilità di aprire il campionato giocando in anticipo la gara contro il Palermo:

«Potrei dire mille frasi fatte. Se davvero apriremo il campionato sarebbe un motivo d’onore per stimolarci a partire forte, vuol dire che a livello nazionale abbiamo destato attenzione».