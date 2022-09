Pep Clotet, tecnico del Brescia, è tornato a parlare della vittoria di venerdì contro il Benevento e lo ha fatto ai microfoni di “Helbiz live”.

Ecco le sue parole:

«È stata una serata speciale, si è vista grande unità tra la squadra e il pubblico, che desidero ringraziare per il sostegno. Quello che io e il presidente ci siamo prefissati all’inizio della stagione è far crescere una squadra giovane in Serie B, che è un rischio enorme. Questo non si può cambiare: il rigore e la serietà per me sono importanti, ma sotto questo profilo io e Cellino siamo in sintonia totale».