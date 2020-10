Boscaglia: «La squadra inizia a prendere forma. Abbiamo fatto la gara che volevamo»

«Un giudizio sulla partita partita con la Ternana? Dico che la nostra squadra comincia prendere forma. Oggi era partita complicata, lo sapevamo e giocavamo contro un squadra che, a detta di tutti, è una delle più forti in assoluto. I ragazzi hanno tenuto bene anche i ritmi. Abbiamo tenuto bene, però la partita l’abbiamo fatta come la volevamo. Potevamo fare qualcosa in più ma credo sia un risultato giusto». Queste le parole di Roberto Boscaglia, tecnico del Palermo, rilasciate in conferenza stampa al termine del match pareggiato contro la Ternana.