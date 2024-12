Boooom Ancelotti: accordo trovato sotto Natale | Lascia il Real Madrid e prende la super panchina

Terremoto in casa Real Madrid: Carlo Ancelotti sta per lasciare la panchina delle Merengues, intesa raggiunta con la sua nuova squadra.

Sorpresa sotto l’albero di Natale. Una sorpresa amara per il Real Madrid e per tutti i suoi tifosi, che si sono ritrovati totalmente spiazzati da una notizia venuta a galla in maniera repentina. Una news che spaventa, fa vacillare qualsiasi certezza, rende incerto ciò che pareva essere, almeno per quest’anno, ormai consolidato.

Proprio a ridosso della festività più sentita dell’intero anno, le Merengues avrebbero ricevuto una telefonata da un interlocutore fidato. A chiamare sarebbe infatti stato Carlo Ancelotti, allenatore del club iberico, ma la comunicazione effettuata alla dirigenza sarebbe stata tutt’altro che “dolce”.

Pare che il tecnico emiliano abbia deciso di abbandonare la panchina degli spagnoli per abbracciare una nuova, entusiasmante avventura. Questa sarebbe molto più che una mera suggestione: indiscrezioni parlano di accordo già raggiunto e di fumata bianca pronta a essere annunciata urbi et orbi.

Un vero e proprio terremoto, se si considera che in questa stagione il Real Madrid sta faticando più del previsto a trovare una continuità di risultati che l’arrivo di Kylian Mbappé sembrava in qualche modo assicurare. Un avvicendamento sulla tolda di comando, adesso, rischia di far naufragare la nave “blanca”, con i giocatori che si ritroveranno costretti ad assimilare in fretta e furia schemi e dettami tecnici di un nuovo allenatore.

Caos Real a Madrid: Carlo Ancelotti ha la valigia pronta, intesa già trovata

Si tratta peraltro di una trattativa non totalmente inedita per Carlo Ancelotti, in un passato non troppo remoto già vicino ad approdare sulla panchina di questa squadra. Adesso, però, i tempi sarebbero finalmente maturi e per uno dei coach più vincenti della storia del calcio internazionale la sfida sarebbe estremamente stimolante.

D’altro canto, chi non sognerebbe di allenare il Brasile? Proprio i verdeoro si sarebbero messi ancora una volta sulle tracce dell’ex Milan, anche e soprattutto alla luce della candidatura di Ronaldo alla presidenza della Federazione calcistica del Paese sudamericano. Un binomio che, laddove l’affare si concretizzasse, rilancerebbe prepotentemente le ambizioni brasiliane in vista dei prossimi Mondiali.

Il futuro di Ancelotti è lontano da Madrid: ecco gli ultimi aggiornamenti

Già in un’intervista datata dicembre 2022, risalente quindi esattamente a 24 mesi fa, Ronaldo esprimeva parere favorevole circa la possibilità di affidare il Brasile ad Ancelotti. Il tecnico italiano era nella sua top 3 insieme a Mourinho e Guardiola e sicuramente “Il Fenomeno” farà di tutto per agevolarne l’arrivo.

Una scelta di vita importante per “Carletto”, chiamato a trasferirsi dall’altra parte dell’Atlantico per un’esperienza indubbiamente ricca di stimoli. Le prossime ore si riveleranno determinanti per comprendere se davvero l’affare andrà in porto e Ancelotti lascerà Madrid.