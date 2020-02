Valeri Bojinov, attaccante cercato da Catania e Pescara, è atterrato a Fiumicino. Secondo quanto riportato da “Gianlucadimarzio.com”, l’ex Juve domani sosterrà le visite mediche con il club abruzzese, ma il bulgaro ha lasciato aperta l’ipotesi Catania: «Non posso dire niente finchè non ci sarà nero su bianco. L’ipotesi Catania non è chiusa. Lascio aperte tutte e due finchè non ci saranno le firme». Ancora da decifrare il futuro del classe 1986.