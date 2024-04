Bisoli: «Negli ultimi mesi contattato da cinque club di B»

L’ex tecnico del Sudtirol Pierpaolo Bisoli si è espresso ai microfoni di tuttocesena.it, per affrontare vari temi.

«Negli ultimi 2-3 mesi mi hanno chiamato cinque squadre per farmi salire sul treno in corsa (Feralpi Salò, Lecco, Cosenza, Ascoli e Benevento, ndr), ma ho sempre gentilmente declinato l’offerta. Vediamo quello che succede in vista della prossima stagione (presto potrebbe farsi sentire il Pisa, ndr). Non ho fretta di rientrare in pista… Bertozzi, chi mi vuole contattare prende il telefono e mi chiama. O mi scrive un messaggio. Come si faceva una volta. I social? Non fanno per me. La giacca con la cravatta? La lascio molto volentieri ai professoroni della pedata. Io preferisco allenare in tuta. Il procuratore? Non mi serve, sono io il procuratore di Bisoli…».