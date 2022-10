Intervistato da “TuttoBari” il giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Nicola Binda si è espresso in merito al campionato di B.

Ecco le sue parole:

«Non me l’aspettavo un inizio così. Credo che, per la prima volta nella storia, anche la piazza di Bari sia rimasta sorpresa. Negli ultimi anni si è sempre partiti con grandi aspettative che poi non sono state quasi mai rispettate. Quest’anno c’era un grande entusiasmo per il ritorno in B, ma nessuno poteva immaginare una partenza così convincente, questo cammino lanciato e spedito. Va riconosciuto che il Bari ha già una sua fisionomia, si è ambientato bene nella categoria, ha idee tattiche molto chiare e potenziali nella rosa da sviluppare, dal momento che non tutti i giocatori sono stati utilizzati. Dunque le altre miglioreranno, ci saranno difficoltà, ma i biancorossi possono tenere questo passo. Campionato? L’equilibrio sarà importante, ma in questo avvio di stagione mi sembra che tutte le compagini stiano privilegiando maggiormente la fase offensiva rispetto a quella difensiva, è piacevole constatare questo aspetto. Dietro si concede tanto, anche se sicuramente con il passare delle giornate questo atteggiamento cambierà, soprattutto quando i punti inizieranno a pesare».