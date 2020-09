Intervenuto ai microfoni di “Raisport”, Andrea Belotti, attaccante del Torino e della Nazionale italiana, si è espresso così in merito alla diffusione del Coronavirus in Italia:

«Se sono preoccupato per i nuovi contagi? Un po’ sì perché comunque in una squadra di calcio c’è sempre un contatto con altri giocatori, il rischio di contagiare e contagiarsi c’è. Penso che bisogna attenersi a tutte le precauzioni del caso. Noi tutti stiamo seguendo alla lettera ogni cosa, anche in Nazionale, con tamponi e test. Siamo sempre a contatto tra di noi e basta veramente poco. Il periodo di lockdown è stato abbastanza difficile, abbiamo tutti vissuto momenti di paura. Io sono stato con mia moglie in casa senza purtroppo riuscire a vedere i miei genitori perché vivono a Bergamo, la città più colpita. Ma quando ci siamo rivisti dopo tanto tempo, siamo rimasti tutto il giorno con la mascherina e non ci siamo neppure abbracciati. Mio padre temeva di contagiarmi, nonostante non avesse il virus».