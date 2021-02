Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Bari ha reso noto di aver sollevato Giancarlo Romairone dall’incarico di direttore sportivo. Ecco il comunicato:

“SSC Bari comunica la decisione di sollevare dall’incarico il Direttore Sportivo Giancarlo Romairone.





Al dirigente va il ringraziamento per quanto fatto in questi mesi di collaborazione portati avanti con impegno e professionalità, unitamente ai migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni e successi”.