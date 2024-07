Bari, UFFICIALE: ecco Manzari dal Sassuolo

Il Bari ha reso noto il nuovo acquisto in arrivo dal Sassuolo, si tratta di Manzari. Contratto triennale per il classe 2000. La nota:

“SSC Bari comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dall’US Sassuolo Calcio, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Manzari (Bari, 21.09.00); ha firmato un contratto fino a giugno ’27. Il duttile esterno offensivo ha già raggiunto il ritiro biancorosso per mettersi a disposizione di mister Longo.

E’ un ritorno a casa per Giacomo che, nativo del capoluogo pugliese, è cresciuto nelle giovanili biancorosse fino alla Primavera prima di liberarsi in seguito al fallimento del 2018 e firmare per il Sassuolo. Con gli emiliani si mette in mostra nelle fila della Primavera (36 presenze e 11 reti in due stagioni tra il 2018 e il 2020) e fare il suo esordio tra i professionisti nel luglio del ’20, in Serie A, con i neroverdi allenati da De Zerbi. Dopo 3 presenze in massima serie, passa in prestito alla Carrarese in Lega Pro (29 pres, 3 reti), quindi, nella stagione ’21-’22, veste la maglia del Frosinone in Serie B (12 pres.). L’anno dopo torna in Puglia, a Monopoli, dove gioca un campionato di altissimo livello contribuendo a portare i biancoverdi fino ai playoff di Lega Pro con 38 presenze, 9 gol e 6 assist. Nella passata stagione ha militato nell’Ascoli fino a gennaio (16 pres., 1 gol, 2 assist), chiudendo il campionato con la maglia della Feralpisalò (10 pres., 2 assist).

Bentornato a casa Giacomo !”.