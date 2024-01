Bari-Reggiana, Marino: «Partita imbarazzante, dobbiamo reagire in fretta»

Oggi pomeriggio il Bari ha perso in casa 2 a o contro la Reggiana. Il tecnico dei biancorossi, Pasquale Marino, ha commentato così la sconfitta:

«Non c’è stata lucidità nel possesso palla, la Reggiana ha preso in mano il pallino del gioco e abbiamo subito troppo. Nella ripresa siamo migliorati nell’aggressività, concedendo meno ma non riuscendo a essere pericolosi. Non è facile ripartire ma dobbiamo farlo, e anche in fretta. Servirà una reazione importante e dobbiamo dare risposte nella prossima partita.

Mi aspetto una settimana conseguente ad una partita dura da digerire. Noi possiamo solo pensare che la gente sia contento d. Dobbiamo accettarlo. Dobbiamo essere bravi a guardarci indietro e a reagire immediatamente a una prestazione davvero scadente. Non possiamo che la gente ci batta le mani dopo una prestazione del genere».

Il Bari sarà il prossimo avversario di campionato del Palermo: il match è in programma venerdì 2 febbraio allo stadio Renzo Barbera alle 20:30.