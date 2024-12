Bari, Pucino: «Longo sta portando benefici. Pisa? Affrontiamo squadra che sta facendo cose impressionanti»

Raffaele Pucino ha festeggiato quota 100 presenze raggiunte con la maglia del Bari. Oggi è intervenuto in conferenza stampa dove ha fatto il punto della situazione parlando, tra le altre, sia del lavoro di Longo ma anche del prossimo match contro il Pisa:

«100 presenze? Sono fiero e orgoglioso di questo traguardo, soprattutto per averlo fatto qui a Bari, visto che non è da tutti. È qualcosa d’importante a cui tutti ambiscono quando fanno questo mestiere. Longo? Rispondo che per il momento la mia carriera finisce a giugno, quando mi scade il contratto (ride, ndr). Lo ringrazio perché sta nascendo un bel rapporto, ti tira fuori il 101%. Lui sta portando benefici e per questo lo ringrazio. Io non mi sono mai sentito indietro o inferiore nessuno, ho sempre voluto mostrare le mie qualità. Fa piacere quando l’allenatore lo riconosce, questo è un grande attestato di stima. Quarto posto? Se non avessimo vinto quella partita contro la Ternana non so quale sarebbe stato il nostro stato d’animo. È stato un giorno importante, che potrebbe essere quello di una piccola rinascita. Da partite come quelle devi uscirne ancora più forte e consapevole, quel giorno abbiamo dimostrato una grande forza e consapevolezza. Pisa? Affrontiamo una squadra che sta facendo cose impressionanti, l’abbiamo iniziata a preparare senza ansia e paura. Quando porti addosso questa maglia non ti puoi permettere di avere timore degli avversari. Dobbiamo essere consapevoli dell’entusiasmo che si sta creando, sono felice che si sta stringendo nuovamente. Mi fa piacere iniziare a vedere quell’entusiasmo perché sappiamo che i nostri tifosi sono il dodicesimo uomo in campo. Siamo consapevoli di voler fare un uomo ricordo».