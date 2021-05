«Il campionato ci ha dato la possibilità di tornare nel calcio che conta. Supercoppa? Ci è andata bene. Derby? Era importante vincere, così come lo è stato per le altre partite. Per me sono tutte uguali, nel calcio si gioca per vincere. In B l’ambizione è quella di fare un campionato conoscitivo, sarà la nostra prima volta. Cercheremo di essere dignitosi e fare un anno importante”. E sui cambiamenti nel mondo del calcio: “Sono per una riforma totale, sennò non va avanti. Deve essere rivisto in maniera puntuale e precisa, deve tornare a essere un business in cui tutto possano guadagnare e non rimetterci milioni di euro».

Queste le parole del presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, rilasciate ai microfoni di “Rai Sport” in merito al calcio italiano.