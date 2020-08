L’Avellno continua a ricercare rinforzi utili per poter lottare per la promozione in B al pari di Palermo e Bari.

Uno dei calciatori attenzionati dalla dirigenza è sicuramente Salvatore Elia. Classe ’99 di proprietà dell’Atalanta ma da due stagioni protagonista con la maglia della Juve Stabia, ha, secondo Irpiniatimes.it”, diverse richieste dalla Serie B: su di lui ci sarebbero infatti Ascoli e Cittadella. Il giovane nelle scorse settimane era stato accostato all’Avellino ma per i biancoverdi, viste le richieste dalla B, sarà molto difficile riuscire a concludere la trattativa.