Australia, il difensore Cavallo annuncia il suo fidanzamento allo stadio: anello di diamanti al compagno (FOTO)

Josh Cavallo ha annunciato il suo fidanzamento. In uno scatto sui social, il primo calciatore gay a fare coming out, ha mostrato la dichiarazione romantica fatta al compagno Morrell direttamente nello stadio dell’Adelaide.

Per lui un anello pieno di diamanti. Di seguito il post:

Starting this year with my fiancée 💍❤️

Thank you @adelaideunited for helping set up this surprise.

You have provided a safe space in football, one that I never in my dreams thought could ever be possible. To share this special moment on the pitch, where it all started ⚽️ pic.twitter.com/9ThwrN2Yol

— Josh Cavallo (@JoshuaCavallo) March 13, 2024