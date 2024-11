Athletic Club Palermo, vittoria nel derby contro la Parmonval: 1-0 firmato Prezzabile

TERRASINI (PA), 23 NOVEMBRE – L’Athletic Club Palermo vince il derby palermitano con la Parmonval. I nerorosa di Filippo Raciti hanno vinto 1-0 contro la formazione di mister Corrado Mutolo nell’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Eccellenza girone A. All’Athletic – quest’anno sponsorizzato da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa – è bastato il gol di Prezzabile dopo dieci minuti per ottenere la sesta vittoria casalinga in altrettante partite disputate al “Favazza” di Terrasini.

Proprio al primo squillo i nerorosa passano in vantaggio: Crivello-Mazzotta-Concialdi confezionano l’azione sulla sinistra, Chimento respinge il tiro di Micoli, ma Prezzabile è pronto per il tap-in vincente. Da lì a poco l’Athletic sfiora il raddoppio con Mazzotta, ma il portiere della Parmonval allontana il pericolo. I ragazzi di Mutolo si fanno vedere in avanti dopo la mezz’ora con un tiro di Martinez: palla a lato. Un minuto dopo ci prova Mancino con un tiro-cross che sfiora il palo.

Nel secondo tempo l’Athletic costruisce tanto, arriva spesso al limite, ma manca nell’ultimo passaggio. Si gioca così su ritmi bassi, senza particolari occasioni da gol per la squadra di Raciti. La partita si accende poi nel finale, quando la Parmonval sfiora la rete con un colpo di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo: Zalazar salva sulla linea. L’Athletic resta in 10 uomini per l’espulsione di Mazzotta, ma sfiora anche il 2-0 con un tiro di Spinola che accarezza il palo.

Finisce 1-0 con i nerorosa che salgono a quota 27 punti in classifica, a +6 sulla Don Carlo Misilmeri, impegnata domenica con l’Accademia Trapani. Proprio i biancorossi saranno i prossimi avversari dell’Athletic, domenica 1° dicembre al “Giovanni Alosio” di Misilmeri.

