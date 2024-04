Il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli si è espresso, come riportato da picenotime.it, in vista del delicato match con il Cittadella in programma Sabato 13 Aprile alle ore 14:00 allo stadio “Tombolato” per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B.

Lo ha fatto mediante un post social, indirizzato alla squadra con scritto: “A Cittadella per iniziare sul serio a fare punti salvezza, senza se e senza ma”.